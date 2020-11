Fejkové profily nitrianskych vrahov.

Som jedným z tých, ktorí svojho času uverili manipulatívnej „dokuinscenácii“ režiséra Róberta Kirchhoffa KAUZA CERVANOVÁ pravda je jednoduchá, lži sú zložité.

Na začiatku si dovolím takú malú parafrázu.

Pravda je skutočne jednoduchá, ale obludné lži vrahov a ich obhajcov sú veľmi zložité.

Po prečítaní viacerých článkov a blogov, či už z pera Martina Hanusa, sudcu NS SR Juraja Klimenta a iných, zhliadnutí mnohých videí a rozhovorov hlavne s Martinom Hanusom a taktiež videí na YT kanáli s názvom Kauza Cervanová – Pravda o nitrianskych vrahoch od neznámeho autora a po veľmi podrobnom preštudovaní historických dobových dokumentov vrátane autenitického súdneho spisu a nahrávok týkajúceho sa prípadu Kocúr a spol., som však bez najmenších pochybností dospel k tomu istému záveru podobne ako všetci zainteresovaní, ktorých ešte nadobro neopustil zdravý sedliacky rozum. Medzi početnú enklávu významných osobností, ktorí nemajú pochybnosti o vine nitrianskych vrahov patria napr. Zuzana Čaputová, Andrej Kiska, Ivan Gašparovič, Rudolf Šuster, Igor Matovič, Peter Pellegrini, Róbert Fico, Iveta Radičová, Mikuláš Dzurinda, Vladimír Mečiar, Ján Čarnogurský, Ján Mazák, Ladislav Orozs, Daniel Lipšic, Richard Sulík, Róbert Kaliňák, Radoslav Procházka, Boris Kollár, Milan Kajniak, Milan Kňažko, Marek Vagovič, Peter Vačok, Juraj Šeliga a mnohí iní.

Tento prípad som považoval za definitívne uzavretý a nehanebnú konšpiráciu o údajnej nevine zákerných nitrianskych vrahov za tak priehľadnú, že jej môže uveriť už len ten najväčší hlupák.

No ale stalo sa to, čo mňa osobne veľmi šokovalo. Bol to výsluch kandidáta na post Generálneho prokurátora sudcu Najvyššieho súdu SR JUDr. Juraja Klimenta dokonca donedávna mojím obľúbeným poslancom Ondrejom Dostálom. Jeho výsluch sa mi zo začiatku veľmi páčil najmä ako ho griloval otázkami týkajúce sa jeho spolupráce s kontroverzným Petrom Tóthom. Ale zlom nastal, keď poslanec Dostál začal spochybňovať jeho poslednú spoluprácu s Martinom Hanusom na jeho vynikajúcej knihe „HRA SA SKONČILA“ Definitívna bodka za kauzou Cervanová. Jeho nechutné invektívy mi začali silne pripomínať mne starú dobre známu obhajobu zákerných nitrianskych vrahov.



Niektorí z vrahov sú aktívni ako facebookoví trollovia s falošnými profilmi, aby neustále vírili hladinu nezmyslených iracionálnych pochybností ohľadom skutočne jedného z najspravodlivejších rozsudkov v novodobej histórii SR.A dokonca som potom nanovo zistil, že tých hlupákov, ktorých asi nadobro opustil zdravý sedliacky rozum je oveľa viac a po písaní jedného z mojich statusov pod článok doslova fanaticky šialeného zástancu údajnej neviny zákerných nitrianskych vrahov „pisálka“ Martina Mojžiša.

Frenetickí zástancovia údajnej neviny zákerných nitrianskych vrahov Kocúr a spol. študentky medicíny Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sú (alebo aspoň donedávna boli?) František Šebej, Martin Mojžiš, Andrej Bán, Ondrej Dostál, manželia Teleki, Ján Benčík, Martin Fűzy …

Ďalšie mená doplním na základe mojich najnovších zistení.